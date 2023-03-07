Piyasaların gözü Jerome Powell'ın konuşmasında: Fed Başkanı Powell'ın konuşması saat kaçta?

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün ABD Senato'sunda yapacağı açıklamalar öncesi temkinli hareket ediyor.ABD'de para politikasına ilişkin belirsizlikler piyasaların yön bulmasını zorlaştırmaya devam ederken, bugün ve yarın Powell'ın açıklamaları ile cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.



Analistler, Fed'in 21-22 Mart'taki toplantısı öncesinde Powell'ın sözle yönlendirme için Senato'daki oturumu önemli bir fırsat olarak kullanmasının beklendiğini kaydederek, para politikasının geleceğine ilişkin ipuçlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getirdi.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek 3 toplantıda da 25 baz puan faiz artırımına gitmesinin öngörüldüğünü vurgulayan analistler, temmuz toplantısında atılacak adımlara ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü aktardı.

FED BAŞKANI AÇIKLAMASI SAAT KAÇTA?

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:



10.00 İngiltere, şubat ayı konut fiyat endeksi



10.00 Almanya, ocak ayı fabrika siparişleri



17.30 Türkiye, şubat ayı hazine nakit dengesi



18.00 ABD, Fed Başkanı Powell'ın Senato'daki Sunumu



18.00 ABD, ocak ayı toptan eşya stokları