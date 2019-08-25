2019/20 futbol sezonu başladı. Kulüpler de arka arkaya sponsorluk anlaşmalarını duyuruyor. Bu sezon sponsorluklar bölümünde en çok dikkat çeken konuların başında ise gıda sektörü geliyor.



Hürriyet'ten Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre, bu sezon Türk futboluna en büyük yatırımlardan birini yapan gıda sektöründe faaliyet gösteren yeme-içme markaları oldu. Çiğköfteden balıkçıya, pizzadan hamburgere, maden suyundan kolaya kadar 14 farklı markanın Süper Lig’de 12 takıma sponsor olduğu gözlendi. Bu markaların kulüplere aktardığı kaynağın ise 90 milyon liraya yaklaştığı tahmin ediliyor.



EN BÜYÜK DESTEKÇİLER



Türk futbolunda sponsorların sektörü yön değiştiriyor. Bu sezonun trendi ise gıda sektörü. Bu alanda futbola en büyük kaynak aktaran marka ise Ülker. Şirket Süper Lig’de 2 kulübe sponsorluk yapıyor. Bu alanda en büyük kaynağı Fenerbahçe alıyor. Fenerbahçe’nin stat isim sponsorluğunu üstlenen marka, aynı zamanda Halley ile takımın forma sırt sponsoru konumunda. Şirket bir başka markası Krispi ile de Trabzonspor’a destek oluyor. Futbola en çok kaynak aktaran ikinci marka ise Galatasaray’ın yeni forma göğüs sponsoru Terra Pizza oldu. Türkiye’de 140 civarında şubesi bulunan marka 200 milyon liralık ciroya sahip.





ANADOLU’NUN MARKALARI



Gıda markaları son yıllarda Anadolu takımlarındaki etkinliklerini de arttırıyor. Bu alanda öne çıkan kulüpler ise Malatyaspor, Antalyaspor, Rizespor oluyor. Rizespor Çaykur ve alt markaları ile yıllardır aynı sponsor ile yola devam ederken, Malatyaspor’un tedarik sponsorları arasında Battalbey Çiğ Köfte bulunuyor. Yine aynı sponsorluk kategorisinde yer alan Balıkçı İrfan da Antalyaspor’un sponsor firmalarından birisi. Yurtdışında birçok takımda forma göğüs sponsorluğu gibi alanlarda görünen Burger King ise Türkiye’de sadece Başakşehir’e sponsor.



İçecek alanındaki markalar da kulüplerin destekçileri arasında. Bu markalar arasında ise Sırma, Erikli, Uludağ, Coca Cola, Beypazarı Maden Suyu ve Beysu bulunuyor. Markaların daha çok tedarik sponsorları arasında olduğu gözleniyor.



4 BÜYÜKLER FORMA GÖĞÜS SPONSORLUĞUNDAN NE KAZANIYOR



Fenerbahçe: 35.5 milyon TL



Trabzonspor: 19.2 milyon TL



Galatasaray: 18 milyon TL



Beşiktaş: 18 milyon TL



GALATASARAY THY İLE ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖNCESİ İMZA ATACAK



AVRUPA kupaları-nda mücadele eden Türk takımlarının en büyük destekçilerinden birisi de Türk Hava Yolları (THY). Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Galatasaray’ın Avrupa arenasındaki maçlarında forma göğüs sponsoru yine THY olacak. 2019/20 sezonunda da bu sponsorluk anlaşmasının aynı şartlar altında tekrarlanacağı belirtiliyor.

DİLMEN: BİR TEK İSTİKLAL MARŞI'NDA DURUYOR

