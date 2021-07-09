Plastik atık ithalatına getirilen yasak kaldırılıyor

Polietilen atık ithalatına 18 Mayıs'ta getirilen yasak, sıkı denetimler ile kaldırılacak.

Üç bakanlığın ve sektör temsilcilerinin üzerinde anlaştığı taslağa göre, yeni uygulama ile firmalara teminat mektubu şartı getirilecek, ithal edilen atık limandan fabrikaya gidene kadar çipli sistem ile takip edilecek.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, alınacak tedbirlerin arasında sektördeki bin 350 firmanın hepsinin lisanslarının gözden geçirilmesi de yer alıyor.



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