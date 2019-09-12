Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, plastik poşet ithalatında, öncelikle Ticaret Bakanlığı'ndan "gözetim belgesi" alınması gerekecek. gözetim belgesi ile ithalatçının ve malın fiyatı bir tür ön kontrolden geçip onaylanacak.

Bu aşamaları geçen ithalatçılar ise tüm vergileri, belirlenen ton başına 3 bin 200 dolar fiyat üzerinden ödemek zorunda olacak. Böylece hem düşük fiyatlı poşetler hem de çeşitli yollardan haksız rekabete yol açan ülkelerden gelen poşetlerin türkiye'ye girişi kısıtlanacak. Tebliğin uygulaması ise 1 Ekim'den itibaren başlayacak.

Sektör temsilcileri, alınan bu kararla birlikte yerli plastik poşet üreticileri ve onlarla bağlantılı makine, kalıp üreticileri ve hammadde tedarikçilerinin olumlu etkileneceklerini ifade etti.

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