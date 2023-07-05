Polis maaşları ne kadar oldu? (Polis maaşlarında yeni rakam belli oldu)

Memurlara yapılacak zam oranının açıklanması ardından  gözler polis maaşlarına çevrildi. Polis maaşları, memur maaş zammı oranında artış gösteriyor. Peki, yeni zam oranıyla polis maaşları ne kadar oldu?

Polis maaşları ne kadar oldu? (Polis maaşlarında yeni rakam belli oldu)

Kamu görevlileri ve emeklilerin aylık ve ücretlerine yapılan zamlar belli oldu. Memur ve memur emeklileri temmuzda yüzde 10,90 enflasyon farkı, yüzde 6 da toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri temmuzda toplam yüzde 17,55 zam almaya hak kazandı. Hükümetin Meclis'e sunduğu kanun teklifiyle memurlara yüzde 17,55'lik zamma ek olarak 8 bin 77 TL'lik seyyanen artış yapılacak. 

Polis maaşları ne kadar oldu? (Polis maaşlarında yeni rakam belli oldu) - 1

POLİS MEMURU MAAŞI NE KADAR OLACAK?

memuru: Önceki maaş 18 bin 235 (Derece 8/1)

Zamlı maaş: 29 bin 512 TL

Polis maaşları ne kadar oldu? (Polis maaşlarında yeni rakam belli oldu) - 2

MAAŞ HESAPLAMALARI HAKKINDA

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.

Bu maaşlar 6 ay için geçerli olacak. Ocak 2024'te yeniden belirlenecek.

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