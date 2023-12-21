Politika faizi nedir? Politika faizi kararı basıl belirlenir?

Politika faizi, sosyal medyada ekonomiyle alakalı gelişmeleri takip eden kişilerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Politika faizinin ne olduğu ve nasıl belirlendiği ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte ayrıntılar.



POLİTİKA FAİZİ NEDİR?



Merkez bankalarının resmi faiz oranları yoluyla para arzı ve kısa vadeli faiz oranları üzerinde kontrol yeteneği vardır.

Merkez bankaları, bankaların ihtiyaç duyduğu likiditeyi sağlamak için bankalara verdiği kısa vadeli borçların ve fazla likiditeyi çekmek amacıyla yaptığı borçlanmanın faiz oranlarını kendisi belirler.



Merkez bankaları bu faiz oranını belirleyerek iktisadi faaliyet ve fiyatlar genel seviyesini etkilemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle bu faiz oranına politika faiz oranı denilmektedir.



Merkez Bankasının kullandığı politika faiz oranı, bir hafta vadeli repo işlemlerinde uygulanan faiz oranıdır.



