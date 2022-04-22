Posta ve hızlı kargoyla yapılan ihracat işlemleri kolaylaştırılacak

Ticaret Bakanlığının Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.



Tebliğle, hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlere ve posta idaresine dolaylı temsil yetkisi tanınması ile gümrük işlemlerinin bu kişiler tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilip sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.



Buna göre, operatör hızlı kargo firmaları yetki kapsamında gerçekleştirilen ihracat işlemlerinde, eşyayı geçici depolama yerine almaksızın kendisiyle aynı grup firmasının izinli gönderici tesisini de kullanabilecek. Böylece, operatör hızlı kargo firmasının bağlı olduğu grup firmasına ait izinli gönderici tesisinin kullanılması suretiyle ihraç edilebilmesi yönünde kolaylık sağlanmış oldu.



KDV ve ÖTV istisna belgelerine sahip eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan özel ve kamu kuruluşları tarafından getirilecek eğitim, bilim ve kültürel amaçlı eşya ile bilimsel alet, cihazların basitleştirilmiş gümrük beyannamesine ilişkin de düzenleme yapıldı.



Kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemlerini yapmaya yetkili gümrük müdürlüklerinin sayısı da artırıldı. Yetkili gümrük müdürlüklerine Erenköy, Bursa, İnegöl ve Ankara TIR gümrük müdürlükleri eklendi.

KİMLİK NUMARASI ZORUNLULUĞUNA DÜZENLEME

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Covid-19 koşulları nedeniyle hızlı kargo eşyasının alıcısına tesliminde kimlik numarası istenmesi zorunluluğunun kaldırılması nedeniyle, yurt dışından posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın alıcısına tesliminde mevcut uygulamalara alternatif olarak alıcının cep telefonunun da beyan edilebilmesine yönelik düzenlemeye gidildi.



Buna göre, eşyanın teslim tarihi ve alıcının kimlik numarası/vergi kimlik numarası veya alıcıya ait cep telefonu numarası, teslimi takip eden üç iş günü içerisinde gümrük müdürlüğüne elektronik ortamda iletilecek.



Tebliğ, 1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girecek.