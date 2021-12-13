Publicis, ‘Work Your World’ programını yapay zeka platformu üzerinden duyurdu

2022 Ocak ayı itibarıyla, güvenlik ve sağlığı merkezine alan program sayesinde Publicis Groupe bünyesindeki her çalışan, dünya genelinde grubun varlık gösterdiği herhangi bir ülkede 6 haftaya varan sürelerde çalışabilecek.

Publicis Groupe Küresel Başkanı ve CEO’su Arthur Sadoun, "Hibrit dünyanın Publicis’teki herkes için bir fırsata dönüşebilmesi ve çalışma hayatının geleceğini daha yaratıcı ve cüretkar hale getirmek için uzun süredir çalışıyoruz. Pandeminin sona ermediğini biliyoruz, dünyanın herhangi bir zaman diliminde yeniden duraksayabileceğinin de farkındayız. Ancak bu durum, ufkumuzu ve perspektifimizi sınırlamak için bir neden değil. İleriye yönelik hareket etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.



Publicis Groupe Küresel CSO’su Carlo Serrano ise, "Pandeminin kısıtlamalarına rağmen çalışanlarımız son derece etkili ve odaklı bir şekilde çalıştı ve aynı kendileri gibi, fayda sağlayan ve yetkin bir şirkette çalışmayı hak ediyorlar. Work Your Wold programı, küresel çaptaki ölçeğimiz, çeşitlilik ilkemiz ve Marcel sayesinde, her Publicis çalışanının daha büyük, daha iyi ve daha aydınlık bir dünyada yol almasına yardım edebilecek” dedi.

Work Your World, 2022 yılının başında devreye girecek; çalışanlar Marcel’in giriş sayfası üzerinden adımları takip ederek programa dahil olabilecek.