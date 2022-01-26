PÜİS Başkan Yardımcısı Ertaş: Bin 500 akaryakıt istasyonu kapanabilir

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertaş, Nevşehir'de yaptığı açıklamada kasım ve aralık aylarında, dövizde yaşanan dalgalanmalar ve kâr paylarının düşük düzeyde kalması nedeniyle 800 bayinin kapandığını, olumsuzluğun sürmesi halinde bu ay sonuna kadar bin 500'e yakın istasyonun kapanabileceğini söyledi.

Ertaş, PÜİS olarak, sektörde yaşanan sorunların çözümü için hükümet nezdinde girişimlerde bulunduklarını da kaydetti.