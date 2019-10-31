Putin ile Orban 'Türk Akımı'nı konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Budapeşte'de yaptığı görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.



Putin, ülkesinin Avrupa'ya doğal gaz ulaştırma konusunda Macaristan'ı önemli bir ortak olarak gördüğünü söyledi.

Türk Akımı doğal gaz boru hattının inşasının bu yıl sonuna kadar tamamlanacağını, gelecek yıl ise Bulgaristan ve Sırbistan kısmında çalışmaların yapılacağını belirten Putin, Macaristan kısmında ise sadece 15 kilometrelik bölümde çalışma yapılması gerektiğini ifade etti.

Putin, ''Macaristan'ın Türk Akımı doğal gaz boru hattına katılımı Macaristan'ın çıkarına. Macaristan bununla kendi enerji güvenliğini sağlayabilecek.'' şeklinde konuştu.

Orban ise Macaristan'ın coğrafi olarak Rusya, Almanya ve Türkiye'nin ortasında yer aldığını, bu ülkelerle iyi geçinme politikası güttüğünü belirterek, ''Macaristan, bin 100 yıldır İstanbul-Moskova-Berlin üçgeni içinde yer alıyor ve bundan sonra da burada olacak. Macar siyasetinin amacı, bölgesel olarak Macaristan'ı birinci derecede etkileyen güçler başta olmak üzere dünyadaki tüm büyük güçlerle iyi geçinmek.'' ifadesini kullandı.

Ülkesinin enerji güvenliğine büyük önem verdiğini aktaran Orban, ''Macaristan'a Rusya doğal gazı sadece Ukrayna üzerinden gelebiliyorsa bu bizim egemenliğimiz açısından kötü bir durum. Macaristan'a farklı ülkeler üzerinden de gaz ulaşmasını istiyoruz. Türk Akımı bir seçenek. Ne kadar erken bağlanabilirsek o kadar iyi.'' diye konuştu.