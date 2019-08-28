Türk müteahhitlik firması ESTA Construction, Rusya'daki Yuri Gagarin Havalimanı'nı hizmete açtı.

Saratov Yuri Gagarin Uluslararası Havalimanı, 12 Nisan 1961’de uzaya çıkarak tarihe geçen ilk kozmonot Yuri Gagarin'in uzay yolculuğu dönüşü iniş yaptığı Saratov kentinde yer alıyor.

PUTIN'E, GAGARİN'İN KIZI DA EŞLİK ETTİ



Rus havacılık sektörü ve ülke ekonomisi için büyük öneme sahip olan havalimanının açılışını ise Krasnodar Stadyumu ve Mercedes Fabrikası’nda olduğu gibi yine Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı. Putin'e Gagarin'in kızı Yelena Gagarina ve uzaya çıkan ilk kadın kozmonot Valentina Tereşkova da eşlik etti.



SIFIRDAN İNŞA EDİLEN İKİNCİ HAVALİMANI



Rusya’nın sıfırdan inşa edilen 2’inci havalimanı projesi olma özelliğini taşıyan Saratov Yuri Gagarin Uluslararası Havalimanı, modern mimariyi şehrin tarihsel dokusuyla birleştirerek tasarım ve mühendislik anlamında da şimdiden büyük bir övgü almış durumda.



UZAY MÜZESİ VAR



Toplamda 43 bin 147 metrekarelik bir alana kurulu bulunan havalimanı, yıllık 1 milyon yolcu kapasitesine sahip olarak inşa edildi. Havalimanı, ziyaretçilerin kamera karşısına geçip fotoğraflarını anında alabildiği, kendilerini kozmonot gibi hissettiren bir teknolojiyi içinde barındıran ve ayın zamanda içerisinde bir uzay müzesinin de olduğu tek havalimanı olarak öne çıkıyor.



DEV YAPILARDA İMZASI VAR



Öncesinde Avrupa’nın en akıllı stadyumu Krasnodar Arena projesini de tamamlayan, ardından Alman Mercedes firmasının Rusya’daki ilk fabrikasının inşaatını gerçekleştiren ESTA Construction, bu fabrikayı planlanandan önce, 18 ay gibi kısa bir süre içinde üretime hazır hale getirerek dikkatleri üzerine çekmişti. Rusya’nın ‘prestij yatırım’ olarak gördüğü Mercedes fabrikasının açılışı da yine Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından yapılmıştı.

Rakamlarla Gagarin Uluslararası Havalimanı



- 100 milyon dolar: Havalimanının ilk etap ihale bedeli.



- 43.147: İnşaat alanı (metrekare).



- 1 milyon: Havalimanının beklenen yıllık yolcu kapasitesi.



- 3: Havalimanı kat sayısı.



- 272: Havalimanı otoparkı araç kapasitesi.



4 MİLYAR DOLARLIK PROJE



Kurulduğu günden bugüne kadar 4 milyar dolara yakın bir işi uluslararası paydaşları ve iş ortaklarıyla teslim eden ESTA Construction tarafından 2013 yılında inşaatına başlanan ve 40 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan Krasnodar Stadyumu bugün hâlâ dünyanın en akıllı spor kompleksi olarak nitelendiriliyor.

Bunun yanında 2014 Sochi Kış Olimpiyatları kapsamında yapımı gerçekleştirilen ve en üst katında Avrupa’nın birinci, dünyanın ise üçüncü en büyük yekpare cam çatısı altında, 6 bin metrekarelik devasa aquapark ve plaj barındırmasıyla dikkatleri üzerine çeken Gorkiy Gorod Alışveriş Merkezi; dünyanın en teknolojik ve ekolojik central park projesi olan “Krasnodar Central Park” gibi onlarca eşsiz proje ile adından söz ettiren ESTA Construction, Rusya’da SEC Aquarelle Pushkino Alışveriş Merkezi, Rostov Alışveriş Merkezi, MR Vodny konut ve yaşam kompleksi, Don Stroy Serdtse Stolitsa konut ve yaşam kompleksi, Domodedovo Uluslararası Havalimanı çok katlı otoparkı, MR Grup Fili City yaşam kompleksi ve Irkutsk Akıllı Kompleksi gibi çok sayıda önemli projeye de devam ediyor.