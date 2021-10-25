QNB Finansbank'ta görev değişimi

QNB Finansbank'ta CEO Temel Güzeloğlu görevinden ayrılıyor.



Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bankamız Yönetim Kurulu'nca, Genel Müdür Sn. Temel Güzeloğlu'nun 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere görevinden ayrılacak olması sebebiyle boşalacak Genel Müdürlük görevine gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasını müteakiben ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sn. Osman Ömür Tan'ın atanmasına ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemlerin yerine getirilmesine karar verilmiştir."



Güzeloğlu Nisan 2010 yılından bu yana bankada CEO olarak görev yapıyordu.

