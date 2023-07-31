QUA Granite, ahşabın sıcak dokusunu granitin sağlamlığıyla buluşturuyor

QUA Granite, yeni 20x120 cm ürünleriyle ahşabın doğal güzelliğini tabiata zarar vermeden iç ve dış mekanlara taşıyor. Doğaya sahip çıkılarak, hiçbir ağacı incitmeden üretilen 20x120 cm ahşap görünümlü granit ürünler, parkelere göre daha ekolojik bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, doğal ahşaptan farklı olarak sahip olduğu tutarlı desen ve renk opsiyonları ile mekânın tarzına ve atmosferine en uygun seçenekleri sunuyor. Suya ve neme karşı yüksek dirence sahip olan ahşap görünümlü granitler, ıslak hacimlerde de güvenle kullanılabiliyor.



Müşterilerinin beklentilerini en üst düzeyde karşılamak ve sürdürülebilir alternatifler üretmek için sürekli olarak Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini ifade eden QUA Granite Satış Direktörü Yasin Erdoğan konuya ilişkin görüşlerini şu şekilde dile getirdi: