Qua Granite’in halka arzı ne zaman?

2015 yılında kurulan ve üretimini Aydın Söke Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 232.965 metrekare açık, 79.630 metrekare kapalı alana sahip fabrikasında sürdüren Qua Granite, halka arzla özkaynaklarını güçlendirip, başlamış olduğu kapasite artırımı yatırımını tamamlayarak ihracat pazarlarını genişletecek.

Son iki yılda cirosunu 2 kattan fazla artırarak 2020 sonu itibarıyla 702.7 milyon TL’ye, net karını ise 7.4 kat artışla 144.5 milyon liraya taşıyan Qua Granite’in halka arzı 5-6 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.

Halka arz 16.46 TL fiyatla borsada satış yöntemiyle gerçekleştirilecek. Halka arza katılmak için QUAGR.HE işlem koduna alış emirleri iletilecek.

Qua Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan

Ortak satışı ve sermaye artırımı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda talep toplama yerine "borsada satış yöntemi" uygulanacak. Talepler herkese sırayla birer birer dağıtım yapılarak karşılanacak. Böylece Talep Toplama yöntemindeki oransal dağıtım yerine herkese eşit pay dağıtımı yapılabilecek.

Borsa tarafından dağıtım işlemi 6 Nisan Salı günü Pay Piyasası seans kapanışını takiben otomatik olarak yapılacak ve gerçekleşen pay adetleri yatırımcıların hesaplarına yansıtılacak.



İnfo Yatırım aracılığı ile 15 milyon adet sermaye artırımı ve 9 milyon adet de ortak satışı yöntemiyle olmak üzere toplamda 24 milyon adet payın halka arz edileceği ihracın büyüklüğü 395.040.000 TL olacak. Halka arz sonrasında şirketin yüzde 20’si BIST Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak. Halka arz sonrası şirketin piyasa değeri yaklaşık 2 milyar TL olacak. Bu veriler doğrultusunda Qua Granite son 3 yılda halka arz edilen şirketlerin en büyüğü olarak borsaya gelecek.



“YENİ BAŞLAYACAK YATIRIMA DEĞİL SÜREN YATIRIMA ORTAK OLACAKLAR”



Qua Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, halka arzda sermaye artırımı yoluyla elde edilecek yaklaşık 247 milyon TL’lik kaynağın önemli bir kısmının hali hazırda devam eden kapasite artırımına yönelik yatırımın finansmanında kullanılacağını vurguladı. Halka arzın ardından şirketin bir yıl süreyle bedelli sermaye artırımı, kendisinin de 6 ay süreyle hisse satışı yapmayacağı taahhüdünde bulunduklarını da belirten Ercan, “Türkiye’nin yedi bölgesine yayılmış bayi ağıyla güçlü bir dağıtım kanalına sahibiz. Artan talep ihtiyacını karşılamak için 2020 yılı sonunda yıllık 22.5 milyon metrekare kapasiteli üç yeni üretim hattının yatırımına başladık.

Bu yatırımı 2021 ve 2022 yıllarında kademeli olarak tamamlamayı planlıyoruz. Yani yatırıma başlamak için halka arzı beklemedik. Halka arzda yatırımcıları yatırımımıza ortak olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.



HEDEF: SEKTÖRÜN EN GENİŞ SATIŞ COĞRAFYASINA SAHİP ŞİRKET OLMAK



Qua Granite’in “çok çeşitlilik” kuralıyla oluşturulan ürün portföyü ile 60’ın üzerinde ülkeye ihracat yaptığını belirten Ercan, pandeminin hızlı tedariki çok daha önemli hale getirdiğini, Türkiye’nin de bu konuda hem coğrafi hem de üretim kabiliyeti açısından üstünlüğü olduğunu söyledi. Türkiye’nin operasyonel gücüyle çok hızlı hareket edebildiğini göstererek, sürdürülebilirlik ve tedarik güvenliği konularında doğru ülke olduğunu ispatladığını vurgulayan Ercan, şu değerlendirmede bulundu:

“Yeni normal olarak adlandırılan düzende seyahatler riskli ve daha maliyetli. Dolayısı ile ABD ve AB’den Uzak Doğu’ya seyahat etme isteğinde ciddi bir azalış yaşanacak ve bu durum Uzak Doğu ile iş yapmayı zorlaştıracak. Bu da kolay ulaşılabilir bir ülke olan Türkiye ve bizim için ayrı bir fırsat penceresi.

Böyle bir ortamda halihazırda devam eden kapasite artırımı yatırımımızın tamamlanması ihracat pazarımızı büyütmemizde kritik önem taşıyor. Yatırımı devam eden üç yeni üretim hattının ikisinin Eylül ayında, üçüncü hattın ise Ocak 2022’de faaliyete geçmesi planlanıyor. Bu üretim hatlarının tamamlanması ve özellikle ABD pazarına dönük ihracatın başlaması ile net satış gelirimizi 2021’de 850 milyon TL’ye, 2022’de ise 1 milyar 263 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca yeni yatırımımız dolayısıyla 480 kişilik ek istihdam ile çalışan sayımız da binin üzerine yükselecek.”



2020 sonu itibarıyla 372 milyon lira olan ve toplam ciro içindeki payı yüzde 53’e çıkan ihracat gelirlerinin, sağlıklı büyümeye yönelik bu yatırım stratejisi ile hızlı artışının süreceğini kaydeden Ercan, “İhracat gelirimiz 2020 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 59 arttı.

Ana ihracat pazarımız Avrupa ve toplam ihracatımızın yüzde 80’ini başta Almanya, İngiltere ve Belçika’ya gerçekleştiriyoruz. Sektörün en geniş satış coğrafyasına sahip şirketi olma hedefimiz doğrultusunda önümüzdeki süreçte ABD de ana hedef pazarlarımızdan biri olacak” dedi.