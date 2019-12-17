Rahmi Koç hastaneye kaldırıldı

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, sol kalça kırığı tanısı ile hastaneye kaldırıldı.

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Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, hastaneye kaldırıldı. 

Amerikan Hastanesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç 14 Aralık 2019 tarihinde düşme neticesinde sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi’ne yatırılmıştır.

Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 17 Aralık 2019 tarihinde, 2 yıl önce ameliyat ile konulan protez değiştirilerek başarılı revizyon ameliyatı gerçekleştirilmiştir.

Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde yatışı devam etmektedir."

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