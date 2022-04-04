Ramazan ayında baklavaya talep artışı

Gaziantep'te baklava imalatçıları, Ramazan ayı dolayısıyla gelen siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai yapıyor. İftar yemeklerinin ardından tercih edilen baklava için çalışan ve hijyene dikkat eden ustalar, şehir dışından gelen siparişleri de kargo yoluyla isteyenlere ulaştırıyor.

İşletme Müdürü Behzat Bozkurt, özellikle vatandaşları merdiven altı yapılan baklavalara dikkat etmeleri konusunda uyararak, baklavanın fiyatının önemli olduğunu ve iyi bir baklavanın kilosunun 180 liranın altında olmaması gerektiğine dikkat çekti.

"TALEPLERE YETİŞMEK İÇİN VARDİYALI ÇALIŞIYORUZ"



Baklavaya yoğun talebin olduğunu söyleyen Bozkurt, "Ramazan ayının vazgeçilmezi baklavadır. Bizim de en yoğun ayımız Ramazan ayı. Türkiye'nin 81 ilinden ve yurtdışından baklava talebi var. Normal çalışma saatimizden vardıyalı çalışmaya geçtik" dedi.

"İYİ BİR BAKLAVA 180 İLA 220 TL ARASINDA OLMALI"



İyi bir baklavanın fiyat aralığına değinen Bozkurt, "İyi bir baklava fiyatından kendisini belli eder. Damak yanılmaz, baklavayı tattıklarında kalitesini anlarlar. Ürünün fiyatı önemlidir. Merdiven altı üretim yapan o kadar çok yer var ki, mısır şurubu bitkisel yağ ile baklava yapıyorlar. Onların hiçbiri Gaziantep baklavası değildir.

Gaziantep baklavası boz iç fıstığıyla, mevsiminde elde edilmiş sade yağ ile yapılır. Kaliteli bir baklava 180-220 TL arasında değişiyor.

Vatandaşların 200 gramdan fazla baklava yemelerini tavsiye etmiyoruz. 4 dilim baklavadan fazlasını yemesinler" diye konuştu.