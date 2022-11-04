Ramazan Burak Telli: Küresel turizm gelecek yıl yüzde 30 iyileşecek

Geçtiğimiz iki yıl içinde artan devlet teşvikleri ve uygulanan parasal gevşeme politikaları, etkisini dünya çapında yükselen enflasyonla gösterdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) bu yıl için küresel büyüme tahminlerini yüzde 3,2'ye düşürürken, 2023 için yüzde 2,7 olarak belirledi. IMF başta olmak üzere küresel ekonomi otoriteleri ve ekonomistler, gelecek yıl dünya çapında bir resesyon yaşanma ihtimaline karşın uyarırken, halihazırda tedarik zinciri sorunları, işgücü eksikliği ve artan maliyetlerle mücadele eden endüstrileri önümüzdeki yıl neler beklediği merak konusu oldu.

Sağlık, tarım, turizm ve geri dönüşüm gibi güçlü büyüme potansiyeline sahip sektörlerdeki kurumsal yatırımlarıyla tanınan Avrupa Yatırım Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak Telli, küresel trendlerden hareketle 2023’e ilişkin beklentilerini paylaştı.

Tarihin ekonomik duraklama dönemlerine ilişkin pek çok örnekle dolu olduğunu söyleyen Ramazan Burak Telli, “Küreselleşmenin zirve yaptığı bir dönemde tüm dünyaya yayılan bir salgın ve bunu takiben aylardır süren bir savaşla karşı karşıyayız. Bunlara ek olarak, değişen iklim koşulları ve aşırı hava olayları da endüstrileri her anlamda zorluyor. Bu denli makro ölçekte olaylar yaşarken küresel ekonominin dayanıklılığını koruduğunu dahi söyleyebiliriz. Avrupa Yatırım Holding olarak daha iyimser bir tutum benimsiyor ve dünyanın kısa süreli bir resesyonla yaşamayı öğreneceğini düşünüyoruz” dedi.

SAĞLIKTA DİJİTALLEŞME 2023'TE DE SÜRECEK



The Economist dergisinin analiz ve araştırma birimi tarafından hazırlanan Endüstri Görünümü 2023 raporunda sağlık harcamalarının yüksek enflasyon ve düşük ekonomik büyüme sebebiyle gelecek yıl reel değer açısından düşeceği öngörüldü.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD verilerinin 2008 ekonomik krizinde en çok koruyucu sağlık ve ilaç harcamalarının düştüğünü gösterdiğini belirten Ramazan Burak Telli, “Beklenen resesyon gerçekleşirse, benzer bir durumun yaşanabileceği tahmin ediliyor. Sağlık ve ilaç sektöründe tedarik zinciri kesintilerinin yatırımlara rağmen süreceği yönündeki beklentiler de düşünüldüğünde, bu senaryonun yaşanması olası görünüyor. Yine de her yıl, küresel ekonomi için yeni zorlukların yanı sıra yeni fırsatlar da sunuyor. Örneğin, sağlıkta dijitalleşmenin 2023’te de süreceği, elektronik tıbbi kayıtların tutulmasından online sağlık uygulamalarının yaygınlaşmasına pek çok yeniliğin sektörü dönüştüreceği düşünülüyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler 2023’te yaşam beklentisi oranlarının 2019 seviyelerini aşacağını öngörüyor. Bu beklentilere göre, küresel salgının etkilerini onarmakla kalmayacağımızı, üzerine koyarak ilerleyeceğimizi düşünebiliriz” diye konuştu.

TURİZM SEKTÖRÜNDE YÜZDE 30'LUK İYİLEŞME BEKLENİYOR



2022’nin küresel turizmde bir toparlanma yılı olduğunun altını çizen Avrupa Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak Telli, “Sektör, 2022’de deneyimlemeye devam ettiği işgücü problemleri, dünyanın farklı yerlerindeki sıfır COVID politikaları, yükselen gıda ve enerji fiyatları gibi etkenlere rağmen yüzde 60’lık bir gelişme kaydetti. Havalimanlarında işgücü azlığı sebebiyle sıkışmaların yaşandığı, kaybolan valizler için ek seferlerin düzenlendiği bir yılı geride bırakıyoruz. 2023’te sektör için yüzde 30’luk bir iyileşme daha tahmin ediliyor. Elbette enflasyonist baskılar maliyetleri artırmaya ve kârlılıkları baskılamaya devam ediyor, fakat artan tüketici talebi özellikle havayolu şirketlerinin işine yarayacak gibi görünüyor. Öte yandan turizm sektöründe faaliyet gösteren her işletmenin sürdürülebilirlik ve çevre konularını gündemine alması gerekiyor. Zira Avrupa Yatırım Bankası’na göre Çin vatandaşlarının yüzde 37’si, Avrupa ve ABD vatandaşlarının ise yüzde 22’si iklim değişikliği endişeleri nedeniyle uçak kullanmaktan kaçındığını söylüyor” ifadelerini kullandı.

"YENİLİKÇİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR, DEĞER ODAKLI VE SORUMLU YATIRIM YAKLAŞIMI"



2022’nin küresel turizmde bir toparlanma yılı olduğunun altını çizen Avrupa Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak Telli, “Sektör, 2022’de deneyimlemeye devam ettiği işgücü problemleri, dünyanın farklı yerlerindeki sıfır COVID politikaları, yükselen gıda ve enerji fiyatları gibi etkenlere rağmen yüzde 60’lık bir gelişme kaydetti. Havalimanlarında işgücü azlığı sebebiyle sıkışmaların yaşandığı, kaybolan valizler için ek seferlerin düzenlendiği bir yılı geride bırakıyoruz. 2023’te sektör için yüzde 30’luk bir iyileşme daha tahmin ediliyor. Elbette enflasyonist baskılar maliyetleri artırmaya ve kârlılıkları baskılamaya devam ediyor, fakat artan tüketici talebi özellikle havayolu şirketlerinin işine yarayacak gibi görünüyor. Öte yandan turizm sektöründe faaliyet gösteren her işletmenin sürdürülebilirlik ve çevre konularını gündemine alması gerekiyor. Zira Avrupa Yatırım Bankası’na göre Çin vatandaşlarının yüzde 37’si, Avrupa ve ABD vatandaşlarının ise yüzde 22’si iklim değişikliği endişeleri nedeniyle uçak kullanmaktan kaçındığını söylüyor” ifadelerini kullandı.