Ramazan Burak Telli: “Plastik kirliliği bir halk sağlığı krizine dönüşüyor”

Birleşmiş Milletler Ekonomi ve Sosyal İşler Dairesi tarafından 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü'nde yayımlanan bir rapor, 15 Kasım'da dünya nüfusunun 8 milyara ulaşmasının beklendiğini gösterdi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) yayımladığı Küresel Plastik Görünümü raporunda ise artan nüfusun kullan-at plastik miktarında önlenemez bir artışa sebep olduğuna dikkat çekti. Raporda ayrıca dünyanın yirmi yıl öncesine kıyasla iki kat daha fazla plastik atık ürettiği ve bu miktarın yalnızca %9'unun başarıyla geri dönüştürüldüğü belirtildi. Öte yandan tek kullanımlık plastikler üzerindeki yasak ve vergi uygulamalarının genel kirliliği azaltmak için yeterli olmadığına dikkat çekildi.



Gelişmeleri değerlendiren Avrupa Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak Telli, “Plastiğin döngüsel ekonominin bir parçası haline getirilmesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve sıfır karbon salımı gibi hedeflere ulaşmak için hayati öneme sahip. İş süreçleri plastikle kesişen, üretim sonrası plastik atığa sebep olan her işletmenin öncelikle mevcut prosedürleri yerine getirmesi, sonra da plastik atıkları geri dönüştürülebilir kılan döngüsel uygulamaları benimsemesi gerekiyor” dedi.



DÜNYA EKONOMİK FORUMU: PLASTİK KİRLİLİĞİ BİR HALK SAĞLIĞI KRİZİ



Dünya Ekonomik Forumu’nun artan plastik üretiminin plastik kirliliğini güvenli bir biçimde takip etme yeteneklerimizi aştığına ve plastik kirliliğinin bir halk sağlığı krizine dönüştüğüne dikkat çektiğini belirten Ramazan Burak Telli, “5 milimetreden küçük olan mikroplastikler ilk kez 2018’de insanda tespit edildi. Mart 2022’de ise bu kirliliğe insan akciğerlerinde ve kanında rastlandı. Vücudumuza yediğimiz yiyeceklerden, içtiğimiz sudan ve hatta solduğumuz havadan girebilen mikroplastikler, insan sağlığını her geçen gün daha çok tehdit eder hale geldi. Plastik kirliğini azaltmak, geri dönüşümü teşvik etmek ve plastik endüstrisinde döngüsel bir model benimsemek için düzenleyici kurumlara, işletmelere ve tüketicilere ayrı ayrı görevler düşüyor" diye konuştu.



“ÜRETİCİ VE TÜKETİCİLER ÇOK KULLANIMLI PLASTİKLERE YÖNELMELİ”



Alınacak ilk önlemlerden birinin tek kullanımlık plastik kullanımını en aza indirmek olduğunu vurgulayan Avrupa Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak Telli, “Poşet, pipet ve ambalaj gibi tek kullanımlık plastikler kullanışlı gibi görünse de olumsuz etkileri on yıllar boyunca sürüyor. Bugüne kadar 127’den fazla ülkenin tek kullanımlık plastiklere karşı yasak ve vergi gibi önlemler aldığı biliniyor. Çok kullanımlı plastiklere, geri dönüştürülebilir ve sürdürülebilir alternatiflere geçiş yapmak sanıldığı kadar zor değil. Özellikle üretim süreçlerinde sürdürülebilir uygulamaları benimseyen şirketler bu çabalarının karşılığını finansal tablolarında görebiliyor. Konuyla ilgili bir akademik makale, sürdürülebilirlik ve finansal performans ilişkisin konu eden 130’u aşkın çalışmanın %78’inin bu iki kavramın pozitif ilişkili olduğunu gösterdiğini ortaya koyuyor. Şirketler, döngüsel üretim modellerine geçtiğinde, sürdürülebilir ürünler için yaklaşık 1,5 kat daha fazla ödemeye istekli olan tüketicilerin nezdindeki imajlarına da katkıda bulunuyor” ifadelerini kullandı.



“DÖNGÜSEL MODELİMİZLE TÜRK KAUÇUK SANAYİSİNE ÖRNEK OLUYORUZ”



Kauçuk gibi temel ürünlere imalat sanayinin her kolundaki birçok şirket tarafından ihtiyaç duyulduğunu ve plastiği tamamen hayattan çıkarmak yerine sürdürülebilir, döngüsel ve çok kullanımlı alternatiflere yönelmenin daha iyi bir seçenek olduğunu belirten Ramazan Burak Telli, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Avrupa Yatırım Holding olarak İzmir'de hayata geçirdiğimiz Ege Kauçuk markamızla, endüstrinin ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak Türk kauçuk sanayisinin sürdürülebilir ve döngüsel bir iş modeli geliştirmesi için çalışıyoruz. 2016 yılından bu yana ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi standardıyla faaliyet gösteren Ege Kauçuk olarak, ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyum sağlamakla kalmıyor, şirket faaliyetlerinden kaynaklanan kirliliği kaynaktan itibaren kontrol altına almayı başarıyoruz. Bu sayede endüstriye örnek oluyor, çevre bilinci gelişmiş personelimiz ve doğal kaynakları etkin kullanan üretim modelimizle sektörün en itibarlı üreticilerinden biri olarak ihtiyaca uygun çözümleri sunuyoruz.”