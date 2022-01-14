Rapor: Kuzey Koreli korsanlar 2021'de 400 milyon dolarlık kripto para çaldı

2,4 trilyon dolara yaklaşan işlem hacmiyle her geçen gün büyüyen kripto para piyasasında, yapılan sanal işlemler dolandırıcılığı da beraberinde getiriyor.

Yayımlanan yeni bir rapor, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının geçtiğimiz yıl kripto para platformlarından çaldıkları parayı ortaya çıkardı.



Blockchain analiz şirketi Chainalysis tarafından yayımlanan raporda, Kuzey Koreli korsanların kripto para platformlarına en az yedi saldırı gerçekleştirdiği ve bu saldırılardan yaklaşık 400 milyon dolar değerinde dijital varlık çaldığı açıklandı.



Chainalysis, dış dünyaya kapalı Doğu Asya ülkesinin siber suçlarda kayıtlardaki en başarılı yıllardan birini geçirdiğini söyledi.



KUZEY KORE İDDİALARI YALANLADI



Saldırıların ağırlıklı olarak yatırım firmalarını ve merkezi borsaları hedef aldığı belirtilen açıklama ile ilgili Kuzey Kore, kendilerine atfedilen siber saldırıları yalanladı.



Chainalysis raporunda, "2020'den 2021'e kadar Kuzey Kore bağlantılı saldırıların sayısı dörtten yediye çıktı ve bu saldırılardan elde edilen değer yüzde 40 arttı" denildi.



Şirket, bilgisayar korsanlarının, kuruluşların "sıcak" cüzdanlarından para çekmek için kimlik avı tuzakları, kod açıkları ve kötü amaçlı yazılımlar da dahil olmak üzere bir dizi teknik kullandığını ve ardından bunları Kuzey Kore tarafından kontrol edilen adreslere taşıdığını söyledi.



Kripto paraların olduğu çevrimiçi kripto para cüzdanları internete ve kripto para ağına bağlıdır.



Şifreyle girilen ve korsanlığa karşı düşük savunmaya sahip olan söz konusu cüzdanlar, kripto para göndermek ve almak için kullanılırlar ve kullanıcıların kripto paralarının güncel değerlerini görmelerine izin verirler.



SONY’E DE SİBER SALDIRI DÜZENLEMİŞLERDİ



Chainalysis, geçen yılki saldırıların çoğunun, Kuzey Kore'nin birincil istihbarat bürosu olan Keşif Genel Bürosu tarafından kontrol edildiğine inanılan ABD tarafından onaylanmış bir bilgisayar korsanlığı grubu olan sözde Lazarus Grubu tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.



Lazarus Group daha önce 2014 yılında "WannaCry" fidye yazılımı saldırılarına, uluslararası bankalarLA müşteri hesaplarının hacklenmesine ve Sony Pictures'a siber saldırılara karışmakla suçlanmıştı.



Geçen yılki siber saldırılarla ilgili raporda, "Kuzey Kore fonların velayetini aldıktan sonra, örtbas etmek ve nakte çevirmek için dikkatli bir aklama süreci başlattı" denildi.