Rayiç Bedel nedir, ne demek? Rayiç bedel nasıl uygulanır?

Rayiç bedel, bir malın alışa ya da satışa konu olduğu zaman dilimindeki güncel satış veya sürüm bedelidir. Malın değerinin altında satılmasını engellemek ve pazarın dengesini korumak gibi oldukça önemli bir işlevi vardır.



Arz-talep dengesinin bir sonucu olan rayiç bedel, sadece alım-satım işlerinde değil sigortalama ve vergilendirme bedellerini belirlemek için de kullanılır.



Rayiç bedel ve piyasa değeri birbirinden farklı iki kavramdır. Rayiç bedel malın arz-talep dengesi ve rekabet miktarı göz önüne alınarak atanan bir değeri temsil ederken, piyasa değeri yalnızca bir varlığın pazardaki fiyatını ifade eder.