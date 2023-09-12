Reeskont kredisi nedir, kimler faydalanabilir? Merkez Bankası'ndan reeskont kredisi açıklaması

Reeskont kredisinin ne olduğu, birçok kişinin merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracatçılara günlük ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi limitinin 1,5 milyar liradan 3 milyar liraya yükseltildiğini açıkladı. Peki, Reeskont kredisi nedir? Reeskont kredisinden kimler faydalanabilir?

Reeskont kredisi nedir, kimler faydalanabilir? Merkez Bankası'ndan reeskont kredisi açıklaması

Reeskont kredisi, ihracatçılara ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalara Türkiye Cumhuriyet () kaynağından kullandırılan uygun maliyetli, ihracat taahhütlü işlemleridir.

Kredilerin vadesinde geri ödemesi döviz üzerinden gerçekleştiği için, Merkez Bankasının döviz rezervlerine katkı sağlanmaktadır.

REESKONT KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Reeskont kredilerinden ihracatçılar, ihracata yönelik mal üreten imalatçı şirketler, yurtdışı müteahhitler, uluslararası fuarcılık yapan şirketler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet icra eden şirketler faydalanabilir.

Reeskont kredileri, 360 güne kadar vadelendirilebilinirken; para birimine göre kaynak maliyeti Euribor veya USD Libor olarak belirlenmiştir.

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