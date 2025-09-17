Reeskont ve avans işlemlerindeki faiz oranları yeniden belirlendi

Merkez Bankası reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını yeniden belirledi.

Reeskont ve avans işlemlerindeki faiz oranları yeniden belirlendi

Türkiye Cumhuriyet (TCMB), reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını yeniden belirledi.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre; TCMB, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 41,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 42,25 olarak belirledi. 

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...