Reeskont ve avans işlemlerindeki faiz oranlarına güncelleme
20.12.2025 00:16
Son Güncelleme: 20.12.2025 00:21
NTV - Haber Merkezi
Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını düşürdü. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan yeni tebliğ, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğe göre vadesine en çok 3 ay kalan senetler için uygulanacak faiz oranlarında güncellemeye gidildi.
Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %38,75 olarak belirlendi.
Avans işlemlerinde uygulanacak yıllık faiz oranı ise %39,75 oldu.
Reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranı yüzde 41,25, avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı ise yüzde 42,25 seviyesindeydi.