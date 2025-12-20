Reeskont ve avans işlemlerindeki faiz oranlarına güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan yeni tebliğ, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Tebliğe göre vadesine en çok 3 ay kalan senetler için uygulanacak faiz oranlarında güncellemeye gidildi.



Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %38,75 olarak belirlendi.



Avans işlemlerinde uygulanacak yıllık faiz oranı ise %39,75 oldu.



Reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranı yüzde 41,25, avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı ise yüzde 42,25 seviyesindeydi.