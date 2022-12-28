Refah payı nedir, nasıl hesaplanır?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeye göre 6 ayda bir zam alıyor. 6 aylık enflasyon oranı toplu sözleşme zammını geçerse aradaki fark kadar enflasyon zammına hak kazanıyorlar. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamları sonrası memurun zam oranı netleşecek. Bu rakamın üzerine de refah payı verilmesi bekleniyor.

2023 ücret zammına refah payı eklenmesi durumunda vatandaşlar, kur, fiyat vb. dalgalanmalardan korunmuş olacak. Peki, refah payı nedir, kimlere verilir?



REFAH PAYI NEDİR?

Refah payı çalışanların enflasyondan korunmasını sağlamak amacıyla devreye alınmış bir uygulamadır.

REFAH PAYI NASIL HESAPLANIR?



Refah payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşlarının enflasyon oranı düşüldükten sonra, hesaplanarak ödenen miktardır.



Refah payının memur, işçi ve emekli ile birlikte asgari ücret çalışanlarına uygulanması bekleniyor.