Refah payı nedir, nasıl hesaplanır?

Emekli ve memura yapılacak zam öncesinde gündeme gelen konulardan biri de refah payı oldu. 6 aylık enflasyon farkına göre belli olan emekli maaşlarına bir de refah payı eklenecek ve zam miktarı ortaya çıkacak. Peki, refah payı nedir, nasıl hesaplanır?

Refah payı nedir, nasıl hesaplanır?

TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte emekliye ve memur yapılacak zam oranı da netleşmiş olacak. Maaşlara bir de refah payı eklenecek. Peki, refah payı nedir, nasıl hesaplanır?

Refah payı nedir, nasıl hesaplanır? - 1

REFAH PAYI NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen olası kur, fiyat vb gibi dalgalanmalardan korunup, mağdur olmamaları için hayata geçirilmiş bir uygulamadır.

Refah payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşların enflasyon oranı düşüldükten sonra, hesaplanarak ödenen miktarıdır.

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