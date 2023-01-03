Refah payı nedir, nasıl hesaplanır? (Enflasyona göre refah payı hesaplama)

Emekli ve memura ne kadar refah payı verileceği, TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte sorgulanıyor. 6 aylık enflasyon farkına göre belli olan emekli maaşlarına bir de refah payı eklenecek ve zam miktarı ortaya çıkacak. Peki, refah payı nedir, nasıl hesaplanır?

REFAH PAYI NEDİR, NASIL HESAPLANIR?



Refah payı çalışanların enflasyondan korunmasını sağlamak amacıyla devreye alınmış bir uygulama olarak tanımlanmaktadır.

Refah payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşların enflasyon oranı düşüldükten sonra, hesaplanarak ödenen miktarıdır.

Asgari ücrete gelen zam sonrasında refah payının memur, işçi ve emeklilere uygulanması bekleniyor.

ZAM ORANI NE KADAR?



Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 7,84 enflasyon farkı, yüzde 8 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,47 zam almaya hak kazandı.



SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,39 zam alacak.



GÖZLER REFAH PAYINDA



Ancak bu rakamlar memur ve emekliler için nihai zam oranları değil. Memur ve emeklilere verilecek refah payı sonrası zam oranı kesinleşecek.



Gözler şimdi refah payı açıklamasına çevrildi.