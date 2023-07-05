Refah payı nedir, nasıl hesaplanır? Memur ve emekliye ne kadar refah payı verilecek?

Enflasyona göre refah payı hesaplama, memur ve emekli zammı nedeniyle vatandaşların gündemin yer alıyor. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından kesinleşen memur ve emekli zamlarına bir de refah payı eklenecek ve memur ve emeklilerin alacağı kesin zam belli olmuş olacak. İşte ayrıntılar.



REFAH PAYI NEDİR, NASIL HESAPLANIR?



Refah payı çalışanların enflasyondan korunmasını sağlamak amacıyla devreye alınmış bir uygulama olarak tanımlanmaktadır.



Refah payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşların enflasyon oranı düşüldükten sonra, hesaplanarak ödenen miktarıdır.



Asgari ücrete gelen zam sonrasında refah payının memur ve emeklilere uygulanması bekleniyor.



﻿ZAM ORANI NE KADAR?



Memur ve memur emeklileri sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla yüzde 17,77, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 19,77 zamma hak kazandı. Kesin zam oranı refah payı eklenmesiyle netleşecek. 6 AYLIK ENFLASYON FARKINA REFAH PAYI EKLENECEK



6 aylık enflasyon farkı, memur ve emekliler için nihai zam oranları değil. Memur ve emeklilere verilecek refah payı sonrası zam oranı kesinleşecek.



Refah payı açıklaması, enflasyon oranı düşüldükten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamayla belli olacak.