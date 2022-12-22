Rekabet Kurulu Başkanı'ndan ceza verilen tedarikçi firmalarla ilgili açıklama

Rekabet Kurulu, zincir marketlere yönelik soruşturmanın ikinci ayağında 13 tedarikçi firmaya 878 milyon lira para cezası verdi.

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, soruşturmanın sonucuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küle, "Yapılan yerinde inceleme ve analizler bizleri maalesef hem alt pazar olan organize perakende ve bilhassa büyük ulusal süpermarket zincirlerin hem de üst pazarda önemli markaları kontrol eden ekonomik birimlerin dahil olduğu birbirine paralel kartel yapılanmalarına götürdü" dedi.

İlk dosyada 5 büyük ulusal zincir marketin hem kendi aralarında koordine ettikleri hem de üst pazardaki bir tedarikçinin koordinasyona dahil olduğu iki taraflı bir kartel yapılanmasının söz konusu olduğunu hatırlatan Küle, "İkinci dosyamızda bu yapıyı genişleterek tamamlayan 13 ayrı 'topla-dağıt karteli' dediğimiz tipte kartel yapılanması daha olduğunu gördük" diye konuştu.

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle

KARTELİ BOZANA YAPTIRIM



"Topla-dağıt karteli" olarak nitelendirilen yapılanmaların rekabetçi seviyenin üstündeki fiyatlarda anlaşıp bunu sürdürdüğünü belirten Küle, şunları kaydetti:



"Kartellerin uzun süre stabil kalabilmesi için rakiplerin birbirini aşırı maliyetlere katlanmadan izleyebilmeleri ve fiyat kırarak satışlarını artırmak isteyen yani karteli bozan üyelerine yaptırım uygulayabilmesi gerekir. Bunu en az maliyetle yapabilmelerinin bir yolu da rutin ticari ilişkileri ve iletişimleri bulunan bir 'hub'ı kullanmaktır. Şayet hem 'hub' hem de 'spoke'lar karteli kendi faydalarına görürse dikey ilişkileri kullanarak genel fiyatların tüm piyasada yüksek kalmasını garantileyeceklerdir. Yani 'hub and spoke' dediğimiz kartel tipini sürdürmek, standart bir karteli sürdürmekten daha kolay ve etkin oluyor."



"DÜNYADA 20 YILLIK KARTELLER VAR"



Bu kartel tipini dünya örneklerine paralel şekilde ülkede de görmüş olduklarını vurgulayan Küle, şu değerlendirmede bulundu:



"Belçika, Kanada, İngiltere dahil pek çok ülkede yine bizim dosyalarımızın kapsamına benzer dosyaların yanında farklı sektörlerde ciddi ve 15-20 yıllık periyotlara varan kartel yapılanmaları tespit edilmiştir. Bunların bazıları da pişmanlık müessesesiyle otoriteye duyurulmuştur."



Küle, ilk soruşturmada toplam cirolar üzerinden ceza uygulanan zincir marketlerin hukukun "aynı eylemin iki kez cezalandırılmaması" ilkesi gereği bu dosyada ceza almadığını belirtti.