Rekabet Kurulu'ndan 4 teknoloji firmasına soruşturma

Rekabet Kurulu, teknoloji ürünleri satış mağazaları Media Markt, Teknosa ve Vatan Bilgisayar ve Sunny hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.06.2022 - 11:20

Rekabet Kurulu'ndan 4 teknoloji firmasına soruşturma

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Rekabet Kurumu'ndan yumurta sektörüne soruşturma

Rekabet Kurulu, Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi, Teknosa İç ve Dış Tic. AŞ, Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ. ile Sunny Elektronik San. ve Tic. AŞ. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu firmaların Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulan Kurul, Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi, Teknosa İç ve Dış Tic. AŞ, Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ. ile Sunny Elektronik San. ve Tic. AŞ. hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

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