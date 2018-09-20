Rekabet Kurulu, Google'ın mobil işletim sistemi, uygulama ve hizmetler alanındaki uygulamalarının ve şirketin mobil cihaz üretici ile yaptığı sözleşmelerin rekabet kanununa aykırı olduğuna hükmederek şirkete 93 milyon lira idari para cezası verdi.
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, şirketin hakim durumunu kötüye kullandığı kararına 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemesi'nde itiraz edilebileceği ifade edildi.
Kararda Google'ın Android işletim sisteminin kullanımı konusunda cihaz üreticileriyle yaptığı sözleşmeleri bazı hususları dikkate alarak revize etmesi istendi.
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