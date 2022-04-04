Rekabet Kurumu Başkanı duyurdu: Zincir marketlere ilkinden daha büyük ikinci soruşturma

Zincir marketlere yönelik ikinci soruşturma devam ediyor.

Dünya gazetesine konuşan Rekabet Kurumu Başkanı Küle, ikinci soruşturmayla ilgili raporun nisan ayı içinde tamamlanacağını açıkladı.

Küle, soruşturmanın 15 büyük tedarikçiyi kapsadığını belirtti. Küle, üç büyük şirketin uzlaşma için geldiğini ancak uzlaşmalarının kabul edilmediğini de açıkladı.

Küle'nin verdiği bilgiye göre çok daha kapsamlı olan ikinci soruşturmada, hem yeniden satış fiyatlarını belirleme ihlali, hem de kartel iddiaları var.

"NORMAL DIŞI FİYAT ARTIŞLARI HAMMADDELERDE DE VAR"

Fiyat artışlarının enflasyon dışında olan kısmını belirlemenin rekabet otoritesinin alanında olduğunu ifade eden Rekabet Kurumu Başkanı Küle, "Zincir market soruşturmalarında ne aşamadasınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi:



"Bizim uykumuzu kaçıran bir durum. Bütün dünyada emtia fiyatları artıyor, gelişmiş ülkeler dahi enflasyonla karşı karşıya kaldılar. Biz Rekabet Kurumu çalışanları, rekabet savunucuları, uzmanları olarak şuna bakıyoruz: Maliyet enflasyonu, talep kaynaklı enflasyon olabilir ama fiyat artışının tamamı mı maliyet ve talepten kaynaklanıyor, yoksa bunun içinde rekabet ihlalinden kaynaklı kısım var mı ve ne kadar?"



Hangi alanlarda rekabet ihlali sayılabilecek artış görüyorsunuz?

Rekabet ihlali sayılabilecek alanlardaki artış hakkında da açıklama yapan Birol Küle, "Şu anda gıdada ve hızlı tüketim maddelerinde çok belirgin ama sadece o da değil. Diğer yarı mamul ve hammaddelerde de var. Çimento, demir, diğer sektörler. Mobilya sektörünün hammaddesini oluşturan sunta-ağaç ürünlerinde var. Rekabet Kurumu burada enflasyonun içinde kendisine ait olan payı minimize etmek zorunda. Bu sorumlulukla çalışıyoruz."



"ARACI VASITASIYLA İLETİŞİM KURABİLİYORLAR"



Zincir market soruşturmalarına ilişkin önemli bilgiler veren Küle, "Perakende sektöründe birinci soruşturmamız, -gerekçeli kararını da açıkladık- bence çok önemli bir rekabet savunuculuğu. Daha önce biz kartellerde firmaların birbiriyle ilişkisine bakıyorduk şimdi gördük ki; doğrudan birbirleriyle ilişki kurmadan, bir aracı vasıtasıyla iletişim kurabiliyor.

Düşünün bu fiyat geçişlerini, promosyon türlerini, zamanlarını, kampanya zamanlarını, indirim zamanlarını birbirleriyle iletişim olmadan, münferiden yapsalar, inanın tüketiciye çok büyük faydası olur" dedi.