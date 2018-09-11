Rekabet Kurumu 20 uzman yardımcısı istihdam edecek.



Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.



Yazılı sınav 14 Ekim'de Ankara'da yapılacak. Sınav yeri, saati ile sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri kurumun internet sitesinde ilan edilecek.



Sözlü sınavda ise sınav komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından belirlenen kriterlere göre her adaya 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı puan verilecek. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkanı ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekecek.



Sınava katılabilmek için gerekli şartları taşıyan adaylar 14-28 Eylül tarihlerinde www.rekabet.gov.tr internet adresindeki başvuru formunu eksiksiz dolduracak.

