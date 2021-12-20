Rekabet'ten maya üreticilerine soruşturma

Rekabet Kurulu, maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında soruşturma açtı.

Haberler - Anadolu Ajansı 20.12.2021 - 13:16

Rekabet'ten maya üreticilerine soruşturma

İlişkili Haberler

İstanbul'da fırıncılar yılbaşında ekmeğe zam bekliyor

İstanbul'da fırıncılar yılbaşında ekmeğe zam bekliyor

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yaptığı duyuruya göre, maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüslerin, aralarında anlaşarak fiyat belirledikleri ve müşteri paylaştıkları yönündeki iddialara yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Kurul, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri, ciddi ve yeterli bularak maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...