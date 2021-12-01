Renault, Türkiye’de yeni şirket kuruyor: Renault Group Otomotiv A.Ş.

RGO, Renault Group’un 2021 yılı ocak ayında global basın toplantısı ile açıkladığı orta vadeli “Renaulution” planı kapsamında, Türkiye’deki varlığını ve yatırımlarını güçlendirmeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda Türkiye’de faaliyet gösterecek Renault Group Otomotiv A.Ş’nin (RGO) kurulacağı duyuruldu.

Bu yeni yapılanmayla birlikte Renault Group, Oyak-Renault Bursa fabrikasındaki üretim ve MAIS bünyesinde devam eden Renault ve Dacia markalarının satış pazarlama operasyonları başta olmak üzere Oyak Grubu ile olan köklü ortaklığının güçlenerek devam edeceği belirtildi.

Hakan Doğu

Türkiye’de yüzde 100 Renault Group iştiraki olarak faaliyet gösterecek olan şirketin CEO’luk görevine 1 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Hakan Doğu atandı. Halen Renault Group Kurumsal Yönetim Komitesi’nde yer alan Doğu, Renault Group Satış Sonrası Kıdemli Başkan Yardımcılığı’nın yanı sıra, RGO A.Ş. CEO’luğu görevini de yürütecek ve Renault Group CEO’su Luca De Meo’ya bağlı olacak. Hakan Doğu, Grubun Türkiye’ye yönelik “Yeni Atılım” planının uygulanması ve yönetiminden sorumlu olacak.

TOPLAM İHRACATA 3 MİLYAR EUROLUK KATKI

Renault Group, 1968’den bu yana Türkiye’de, Oyak Grubu ortaklığında varlık gösteriyor. Binek araç üretiminde lider konumunda olan ve üretiminin yüzde 80’ini ihraç eden Oyak-Renault Bursa Fabrikası, Türkiye’nin en fazla ihracat yapan şirketleri arasında 3. sırada yer alırken, Türkiye’nin toplam ihracatına 3 milyar euroluk katkıda bulunuyor. Grubun 2000 yılından bu yana Türkiye’ye yaptığı yatırımların toplamı ise 2 milyar euro seviyesinde.