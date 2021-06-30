Renault’dan elektrikli araç hamlesi: 9 yıl içinde yüzde 90’ı elektrikli olacak

Fransız otomotiv şirketi Renault, önümüzdeki yıllardaki elektrikli araç stratejisini bugün düzenlediği toplantıyla açıkladı.

Toplantıda konuşan Renault İcra Kurulu Başkanı Luca de Meo, 2025 yılına kadar 10 yeni elektrikli araç piyasaya süreceklerini belirtti.

Şirketin önümüzdeki yıllarda hibrit model sayısının azaltılacağını belirten Luca de Meo, 2030 yılına kadar modellerinin yüzde 90'ını tamamen elektrikli araçların oluşturacağını söyledi.

De Meo yaptığı açıklamada, "Bugün, Renault Grubu'nun elektrikli araç stratejisi için tarihi bir hızlanma" dedi.

2030’DA 1 MİLYON ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETECEK

Renault, ortakları Nissan ve Mitsubishi ile birlikte 2020 yılında 200 bin elektrikli araç ürettiklerini, bunun 2030 yılına kadar bir milyona yükseleceğini bildirdi.

Fransız şirket, geçtiğimiz aylarda 2022’nin ilk yarısında tamamen elektrikli ilk modelinin MeganE hatchback olacağını açıklamıştı.