Resesyon nedir? Bir ülkede resesyon olursa ne olur?

Resesyon kelimesinin anlamı, küresel piyasaları takip eden yatırımcılar ve dünya ekonomisindeki son gelişmeleri takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bir ülkenin ekonomide durgunluk sürecine girmesi olarak da ifade edilebilen "Resesyon" kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, resesyon nedir? Bir ülkede resesyon olursa ne olur?

Resesyon nedir? Bir ülkede resesyon olursa ne olur?

Resesyon, makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurt içi hasılanın iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur. Ekonomide durgunluk olarak da adlandırılabilir.

RESESYON NASIL ORTAYA ÇIKAR?

Resesyon, ekonomik büyümenin nüfus artış hızının altına inmesi, kişi başına düşen milli gelirin azalması, işsizliğin artması, ekonomik faaliyetlerin ve üretim faaliyetlerinin azalması gibi zirveye ulaşan olumsuz faktörlerin bir araya gelmesinden ortaya çıkar.

ABD ekonomisinin şu an yaşadığı tam olarak bununla örneklendirilebilir.

Resesyon nedir? Bir ülkede resesyon olursa ne olur? - 1

RESESYON OLURSA NE OLUR?

Resesyon ekonomik alanında duraklama dönemleri için kullanılan ifadedir. Bu dönemlerde toplam üretim miktarında gerileme olur.

Bununla birlikte, işsizlik artar ve milli gelir düşer.

Resesyon sonucunda ülkelerin ekonomik şartlarında negatif değişimler yaşanır.

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