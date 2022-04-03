Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Google.org işbirliği ile geçen uygulamaya konulan "Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi"nin saha uygulaması Antalya Kepez’de başlıyor.

Eğitim TIR'ı ile www.esnafakademi.org portalında bulunan 'Dijital Pazarlama, Arama Motoru Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama ve Yeni Normalde Pazarlama' eğitimleri verileceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Lokantacı esnaflarımız, hayata geçirebilecekleri pratik öneriler öğrenecek.

Program kapsamında işletmelerin haritalara kayıt süreçleri, doğru yemek fotoğrafları için ipuçları, dijitalde promosyon ve kampanya, müşteri yorumlarını yanıtlama gibi başlıklarda eğitimler bulunuyor.

Eğitimleri tamamlayarak sertifika alan işletmeci ve çalışanlar, çekilişle verilecek 100 tabletten birisini kazanma şansını da yakalamış olacak. Yani artık esnafımızın tabelası internette de yanacak" dedi.

ONLİNE SİPARİŞ 4 KAT ARTTI



Pandemide online yeme içme sektörünün nominal olarak yüzde 100’ün üstünde büyümesi ve online siparişlerin dört kat artması dikkatleri üzerine çekti.

Google Türkiye Kamu İşleri Direktörü Pelin Kuzey ise, "TESK ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği sonucunda Google.org tarafından sağlanan 500 bin dolarlık destek paketiyle 20 bin restoran ve kafeye ulaşmayı hedefliyoruz.

Projemizin eğitim platformu olan www.esnafakademi.org esnafımızın ihtiyaç duyduğu dönüşümü gerçekleştirmelerine yardımcı olacak.

Ücretsiz dijital pazarlama eğitimleri sunulan bu platform sayesinde esnafımız dijital araçlarla işlerini büyütebilecek. Bu yüzden esnaflarımızı bu önemli fırsattan yararlanmak üzere platforma kayıt olmaya davet ediyorum" dedi.

