Richard Branson İngiliz hükümetine teminat olarak Karayipler’deki özel adasını önerdi

Milyarder Richard Branson, Virgin Atlantic Havayolu’nu kurtarmak için İngiliz hükümetine Karayipler’deki özel adasını sundu. 30 hektarlık Necker isimli adayı 1978 yılında sadece 320 bin dolara satın alan Branson, burada lüks bir tatil köyü inşa etti. Bir gecelik konaklamanın 70 bin dolardan başladığı adanın şu anki değerinin 80 milyon sterlinin üzerinde olduğu düşünülüyor.

"BANKADA NAKİTİM YOK"



69 yaşındaki Branson, çalışanlara yönelik sosyal medya hesabı üzerinden paylaşığı açık mektubunda “bankada nakiti olmadığı” için Necker Adası’nı havayolunu kurtarmak için kurban etmeye söz verdi. İş insanı Branson, ticari kredinin yaklaşık 500 milyon £ değerinde olduğuna inandığını belirtti. Havayolunun hayatta kalmasından şüphe duyduğunu ve ancak Necker Adası'ndaki tatil kompleksinin parayı çıkarabileceğini açıkladı.



Virgin Atlantic, tüm İngiliz şirketlerine sunulan corona virüs paketinin yanı sıra geçtiğimiz ay hükümetten acil maddi yardım istedi. Ancak henüz bir anlaşmaya varılmadı.



Branson, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şirketin ayakta kalmasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ancak seyahatlerin ne zaman başlayacağı belirsiz ve uçakların ne kadar süre havalanamadan kalacağını bilmiyoruz. Bu durumda devlet desteğine ihtiyacımız olacak” ifaderini kullanmış, ve devlet desteğini borç olarak istediklerini ve havayolu şirketinin bunu geri ödeyeceğini de belirtti.



İngiltere merkezli havayolu şirketinin yüzde elli biri, Branson’ın olan Virgin gruba ait ve yüzde kırk dokuzu da ABD havayolu Delta’ya ait.

İŞÇİ PARTİSİNDEN TEPKİ ALDI



Milyarder olan Branson, çalışanlarından geçici ücret indirimi yaptığı ve ekonominin büyük bir kısmının durduğu bir zamanda destek istediği için İşçi Partisindeki bazı siyasetçilerden tepki aldı.



Virgin Atlantic çalışanlarına sekiz hafta boyunca ücret kesintisi yapıldı. Branson, bu kararın oy birliğiyle alındığını ve çalışanların yönetim tarafından zorlanmadığını söyledi.

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