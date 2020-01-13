Risk primi son 20 ayın en düşük seviyesinde (Bakan Albayrak açıkladı)

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Türkiye'nin risk primi son 20 ayın en düşül seviyesi olan 267 puana geriledi.

Açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Albayrak Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ülke risk primimiz 267 puan ile Mayıs 2018’den beri en düşük seviyeye ulaştı. Kur atağı yaşadığımız 2018 Ağustos‘tan bugüne yaklaşık 320 baz puan iyileşme sağladık. 2019‘da ekonomide ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı. 2020’de bunu çok daha ileri taşıyacağız."

TAHVİL FAİZLERİ YÜZDE 10,7 GERİLEDİ

İki yıllık tahvil faizinin de yüzde 10,72 ile 6 Ocak 2017’den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:



"Kur atağı sonrası oluşan %28,27’lik faiz oranından 1.755 baz puanlık düşüş sağladık. Enflasyonla mücadelede ve piyasa beklentilerinde sağladığımız iyileşme sürecin mimarı olmuştur."