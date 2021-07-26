Rize ve Artvin'de sel felaketi: Zarar 200 milyon TL'nin üzerinde

Doğu Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin ekonomik bilançosu belli oluyor. Toplam zararın 200 milyon lirayı aşması bekleniyor.

NTV Haber 26.07.2021 - 12:13

Rize ve Artvin'de sel felaketi: Zarar 200 milyon TL'nin üzerinde

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Rize ve Artvin'deki sel felaketinin bilançosu netleşmeye başladı.

Rize'de, 47 bina yıkıldı, 100'e yakın konut ağır hasar aldı, 125 bina boşaltıldı, 40'a yakın işyeri ve 100'e yakın da araç zarar gördü.

Artvin'de de bin 430 konut ve işyeri zarar gördü, 70'e yakın araç kullanılamaz hale geldi.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, toplam zararın 200 milyon lirayı aşması bekleniyor. Bölgede sigortalılık oranı çok düşük olduğu için zararın sadece 25 milyon lirasını sigortacılar karşılayacak.

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