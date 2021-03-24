Robinhood halka arz başvurusu yaptı

Gamestop olayı ile dikkat çeken popüler alım-satım uygulaması Robinhood, halka açılmak için SEC'e bayvuru yaptı. Alım satım platformunun değeri 11 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Reuters 24.03.2021 - 10:43

Robinhood halka arz başvurusu yaptı

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ABD merkezli yatırım şirketi Robinhood, halka açılmak için Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) başvurdu.

Robinhood, halka arzın ne zaman gerçekleşeceğini belirtmemiş olsa da, halka arzın SEC, piyasa ve diğer koşullara tabi olarak gözden geçirme sürecinin tamamlanmasından sonra devam edeceğini teyit etti.

Alım satım platformunun değeri 11 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Şirket, halka arz için Nasdaq'ı seçtiğini daha önce açıklamıştı.

Son dönemde ABD'li küçük yatırımcı, komisyonsuz işlemler nedeniyle Robinhood gibi uygulamaları tercih ediyor.

Küçük yatırımcıların Reddit gibi sosyal medya uygulamaları üzerinden yaptıkları spekülatif bahisler ABD borsalarında dengelerin değişmesine neden olmuştu. 

GameStop gibi hisselerin yüzde 300'ün üzerindeki artışında Robinhood gibi uygulamaların etkisi olmuştu. 

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