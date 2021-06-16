Ronaldo şişeleri kaldırdı, Coca Cola 4 milyar dolar kaybetti

Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, içecek devi Coca Cola'yı milyarlarca dolarlık değer kaybına uğrattı.

Portekizli Milli futbolcu Cristiano Ronaldo, Avrupa Şampiyonası’nda oynanan Macaristan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında iki Coca Cola şişesini önünden uzaklaştırarak, ‘Su için’ ifadelerini kullanmıştı.

Ronaldo’nun sosyal medyada büyük yankı bulan hareketi sonrası, Coca-Cola hisseleri düşmeye başlarken, 56,10 dolardan 55,22 dolara kadar geriledi.

Birkaç saat içerisinde de Coca Cola'nın 242 milyar dolar olan piyasa değeri dört milyar dolar düşerek, 238 milyar dolara geriledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Euro 2020'nin ana sponsorlarından olan Coca-Cola, "Herkes kendi içecek tercihlerini yapabilir" ifadelerini kullandı.

Ronaldo daha önce de gazlı içeceklere karşı olduğu yönünde açıklama yapmıştı. Ronaldo, istememesine karşın oğlunun Coca Cola ve Fanta içtiğini, cips yediğini söylemiş ve onu bu alışkanlıklarından vazgeçirmeye çalıştığını açıklamıştı.

FRANSIZ POGBA DA BİRA ŞİŞESİNİ KALDIRDI

Fransa'nın orta saha oyuncusu Paul Pogba da geçtiğimiz gün oynanan Fransa-Almanya maçı ile ilgili düzenlenen bir basın toplantısında Avrupa Şampiyonası’nın sponsorlarından olan bira üreticisi Heineken'in masada duran bira şişesini kaldırmıştı.