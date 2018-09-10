ABD'nin, İngiltere'de eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi nedeniyle Rusya'ya yönelik açıklaması beklenen ikinci tur yaptırımlar nedeniyle Rus rublesi dolar karşısında düşüşünü bugün de devam ettiriyor.



Dolar/ruble günün ilk yarısında 16 Mart 2016'dan beri ilk defa 70 seviyesinin üzerine çıkarken, Kremlin Ekonomi Danışmanı Andrey Belousov, yaptığı açıklamada, rublede yaşanan düşüşün “endişe verici” olmadığını söyledi.



Öte yandan, rublede son dönemde gerçekleşen değer kaybı nedeniyle ülkede enflasyon riski de artarken gözler Rusya Merkez Bankası’nın cuma gerçekleştireceği toplantıya çevrildi.



Belousov, söz konusu toplantıya ilişkin olarak da yıl sonu öncesinde faiz artırımına yönelik bir kararın “çok istenmeyen” bir adım olduğunu ifade ederek, “Faizin artırılması için bazı şartlar mevcut. Ancak yatırımları yavaşlatacağı için böyle bir adım son derece istenmeyen bir karar olur.” dedi.



Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, bir süre önce yaptığı açıklamada, faiz arttırımı için bazı faktörler tespit edildiğini söylemişti.

