Rus havayolu şirketi Aeroflot 4 ay sonra Türkiye'ye uçak seferlerine başlıyor

Rus havayolu şirketi Aeroflot, ağustos ayından itibaren Türkiye’ye bazı noktalardan uçak seferlerine başlanacağını açıkladı.

İHA 23.07.2020 - 13:36

Rus havayolu şirketi Aeroflot 4 ay sonra Türkiye'ye uçak seferlerine başlıyor

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Tüm dünyanı etkisi altına alan korona virüs salgınından dolayı birçok ülke gümrükleri kapatarak uçak seferlerini iptal etmişti.

Türkiye ile Rusya arasında salgının hafiflemesi nedeniyle turist akışının yeniden başlaması konusunda anlaşmaya varılması üzerine Rus havayolu şirketi Aeroflot harekete geçti.

Aeroflot tarafından yapılan yazılı açıklamada havayolu şirketinin 1 Ağustos tarihinden itibaren ilk etapta Moskova’dan İstanbul’a günde 2 sefer ve St. Petersburg’tan İstanbul’a günde 1 sefer gerçekleştireceği ve bu seferlerin karşılıklı tarife şeklinde uygulanacağı duyuruldu.

Şirket bu kapsamda tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade ederken ayrıca uçaklarda da virüs salgınına karşı önlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu. Corona virüs salgınında Rusya ve Türkiye arasındaki hava taşımacılığı dururken resmi olarak 4 ay sonra seferler tekrar başlamış olacak.

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