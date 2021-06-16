Rus heyeti Türkiye'ye geliyor (Uçuş yasağı kaldırılacak mı?)

Rusya, Türkiye ile normal ve charter uçuşların 15 Nisan-1 Haziran'da sınırlandırma kararı almış, ardından bu kararı 21 Haziran'a kadar uzatmıştı. Rus heyetinin, durumu değerlendirmek üzere hafta ortasında Türkiye'ye gideceği bildirildi.

Anadolu Ajansı 16.06.2021 - 13:45

Rus heyeti Türkiye'ye geliyor (Uçuş yasağı kaldırılacak mı?)

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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'nden (Rospotrebnadzor), yapılan yazılı açıklamada, "Rusya ve Türkiye arasında daha önce yapılan anlaşmalar çerçevesinde Rus heyeti, yeni tip corona virüs (Covid-19) durumunu değerlendirmek amacıyla hafta ortasında Türkiye'ye gidecek.

Ziyaret sonucuna göre uçuşların yeniden başlatılması ve turizm hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin kararlar alınacak" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rus heyetinin, Rospotrebnadzor ve ona bağlı bilim enstitüleri, Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) ve Rusya Savunma Bakanlığı'nın ilgili kurumlarının uzmanlarından oluşacağı belirtildi.

SINIRLAMA KARARI ALINMIŞTI

Rusya, Türkiye ile normal ve charter uçuşların 15 Nisan-1 Haziran'da sınırlandırma kararı almış, ardından da söz konusu kararı 21 Haziran’a kadar uzatmıştı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 17 Mayıs'ta Rus heyetinin, iki ülke arasında uçuşların açılmasına ilişkin durumu değerlendirmek üzere Türkiye'ye gideceği ve turizm merkezlerinin aldıkları güvenlik önlemleri açısından denetleneceğini açıklamıştı.

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