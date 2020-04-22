Rus hükümeti Sberbank'ın yüzde 50 hissesini satın aldı

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus hükümeti ve Merkez Bankası arasında Sberbank'ın hisselerinin satın alınmasıyla ilgili sürecin tamamlandığı bildirildi.

Sberbank'ın yüzde 50 hissesinin Merkez Bankası'ndan 2,14 trilyon ruble (yaklaşık 29 milyar dolar) karşılığında satın alındığı kaydedilen açıklamada, tutarın, Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndan karşılandığı belirtildi.



Açıklamada, Sberbank'ın yüzde 1 hissesinin Merkez Bankası'nda geçici süreliğine kalacağı aktarıldı.