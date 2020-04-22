Rus hükümeti Sberbank'ın yüzde 50 hissesini satın aldı

Rus hükümeti, ülkenin en büyük bankası Sberbank'ın yüzde 50 hissesini yaklaşık 29 milyar dolar karşılığında Merkez Bankası'ndan satın aldı.

Anadolu Ajansı 22.04.2020 - 14:49 | Son Güncelleme : 22.04.2020 - 14:51

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Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus hükümeti ve Merkez Bankası arasında Sberbank'ın hisselerinin satın alınmasıyla ilgili sürecin tamamlandığı bildirildi.

Sberbank'ın yüzde 50 hissesinin Merkez Bankası'ndan 2,14 trilyon ruble (yaklaşık 29 milyar dolar) karşılığında satın alındığı kaydedilen açıklamada, tutarın, Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndan karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, Sberbank'ın yüzde 1 hissesinin Merkez Bankası'nda geçici süreliğine kalacağı aktarıldı.

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