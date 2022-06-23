Rus rublesi büyük yaptırımlara rağmen son 7 yılın en güçlü seviyesinde

Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşta dört ay geride kalan Rusya’nın para birimi ruble, geçtiğimiz gün dolar karşısında yüzde 1,3 değer kazanarak 52,3 seviyelerinde işlem gördü.

2015 yılının Mayıs ayından bu yana en güçlü seviyeye yükselen ruble, geçtiğimiz Mart ayında 139 seviyelerine kadar gerilemiş, 1 Rus rublesi 0,0072 dolar seviyelerinde işlem görmüştü.

Üç ay içerisinde rublede yaşanan büyük değer artışı ise uzmanlar tarafından Kremlin’e karşı uygulamaya konan yaptırımların işe yaramadığının kanıtı olarak nitelendirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen hafta yıllık St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu sırasında yaptırımlar ile ilgili, "Fikir açıktı: Rus ekonomisini şiddetle ezmek" demiş, “Başarılı olmadılar. Açıkçası, bu olmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Şubat ayı sonlarında, rublenin ilk düşüşünü takiben ve 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmeye başladıktan dört gün sonra, Rusya ülkenin kilit faiz oranını iki katından fazla artırarak yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye yükseltmişti.

O tarihten bu yana Rus rublesindeki değer artışını takiben ülkede faiz oranları üç kez indirilerek Mayıs sonunda yüzde 11 seviyelerine düşürüldü.

Rusya merkez bankası ise, rubledeki söz konusu büyük değer kazancının ardından ihracatlarını daha az rekabetçi hale getireceği endişesiyle zayıflatmak için önlemler alıyor.

REKOR PETROL VE GAZ GELİRİ

Rusya'nın üç ay içerisinde parasının iki kattan daha fazla değerlenmesinin ise temel sebepleri yüksek enerji fiyatları, sermaye kontrolleri ve yaptırımlar olarak öne çıkıyor.

Rusya, dünyanın en büyük gaz ihracatçısı ve ikinci en büyük petrol ihracatçısı konumunda bulunurken, AB ülkeden en büyük enerji ithalatçısı konumunda ve savaş sırasında yüksek fiyatlar ödeyerek rublenin değerinin artmasına yardımcı oldu.

Finlandiya merkezli bir araştırma kuruluşu olan Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi'ne göre, Rusya-Ukrayna savaşının ilk 100 gününde ülke fosil yakıt ihracatından 98 milyar dolar gelir elde etti.

Bu kazançların yarısından fazlası, yaklaşık 60 milyar dolarla AB'den geldi.

SIKI SERMAYE KONTROLLERİ

Rublenin değerini artıran bir diğer durum ise sermaye kontrolleri oldu. Kremlin, ülkeden çıkan dövizi sınırlaması ile Rusya'nın yaptırımlar sayesinde artık daha fazla ithalat yapamaması, yani parasının daha azını başka yerlerden satın almak için harcadığı anlamına geliyor.

Konuyla ilgili konuşan Barclays'deki FX araştırması başkanı Themos Fiotakis, rublenin gücünün sürdürülüp sürdürülemeyeceği konusunda, "Bu çok belirsiz ve jeopolitiğin nasıl geliştiğine ve politikanın nasıl uyum sağladığına bağlı" diye konuştu.