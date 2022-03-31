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Rusya ayçiçeği yağı ihracatına geçici kota getiriyor

Rusya Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 15 Nisan'dan itibaren ayçiçek yağı ihracatına geçici olarak kota getirilecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.03.2022 - 19:41 | Son Güncelleme : 31.03.2022 - 19:49

Rusya ayçiçeği yağı ihracatına geçici kota getiriyor

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Tarım Bakanlığı, iç piyasada istikrarı korumak için 15 Nisan’dan itibaren ayçiçeği yağı ihracatına geçici olarak kota getirileceğini bildirdi.

Rusya Tarım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ayçiçeği yağı ve ayçiçeği çekirdeğine yönelik küresel talebin arttığına işaret edildi.

Bu nedenle, Rus ürünlerine yönelik de talebin artığı bilgisine yer verilen açıklamada, "İç piyasada istikrarı korumak için 15 Nisan'dan itibaren 31 Ağustos'a kadar ayçiçeği yağı ihracatına geçici olarak kota getirilmiştir. Kota miktarı 1,5 milyon ton olarak belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 1 Nisan'dan itibaren de ayçiçeği çekirdeği ve kanola ihracatının geçici olarak yasaklandığı belirtildi.

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