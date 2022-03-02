Rusya'dan doğalgaz uyarısı: Fiyat çok hızlı artabilir

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının ruhsatını dondurma kararının kabul edilemez olduğunu ve

ikili ilişkilere geri dönülemez zarar vereceğini açıkladı.

Bu durumun gaz fiyatlarında kaçınılmaz ve hızlı bir artışa yol açacağı belirtildi.

Almanya, Rusya'nın doğrudan gaz akışını iki katına çıkarmak için tasarlanan Kuzey Akım 2 Baltık Denizi Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ni, Ukrayna saldırısının ardından geçen ay durdurmuştu.

Rus ordusu Ukrayna'nın 7 bölgesine girdi.

Alman hükümeti Ukrayna krizinde Rusya'ya karşı "net tavır" almama taktiğini uyguluyor. Batılı ülkeler ise Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 Doğalgaz Boru Hattı Projesi üzerinden Almanya'ya baskı yapıyordu. Alman hükümeti projeyi, enerji geleceğini tehlikeye atmamak için, Moskova'ya karşı bir caydırıcılık aracı olarak kullanma konusunda isteksiz davranıyordu.

"BÜYÜK ENDİŞE KAYNAĞI"



Uzmanlar, ruhsatlandırma sürecinin dondurulma kararının kendi başına Almanya'nın ihtiyaç duyacağı doğalgazın karşılanması konusunda bir soruna yol açmayacağını belirtiliyor. Ancak Rusya'nın bu karara, Ukrayna ve Polonya üzerinden Avrupa'ya ulaşan diğer boru hatları aracılığıyla sağladığı gaz arzını azaltarak yanıt vermesinden endişe duyuluyor.

MEDVEDEV: CESUR YENİ DÜNYAYA HOŞ GELDİNİZ



Rusya'nın eski devlet başkanlarından, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ise daha önce Almanya'ya Twitter hesabı üzerinden tepki göstererek, "Avrupalıların çok yakında bin metreküp doğalgaz için 2 bin euro ödeyecekleri cesur yeni dünyaya hoş geldiniz!" demişti.

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