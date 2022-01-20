Rusya kripto paraları yasaklamaya hazırlanıyor

Rusya Merkez Bankası, Rus ekonomisinin olumsuz yönde etkilendiği gerekçesiyle kripto para birimlerinin ticaretini ve madenciliğini yasaklamayı önerdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 20.01.2022 - 15:48

Rusya kripto paraları yasaklamaya hazırlanıyor

İlişkili Haberler

Avrupa Birliği'nde kripto para madenciliğine yönelik yasaklar kapıda

Avrupa Birliği'nde kripto para madenciliğine yönelik yasaklar kapıda

El Salvador'dan Bitcoin atılımlarıyla ekonomiyi canlandırma hedefi

El Salvador'dan Bitcoin atılımlarıyla ekonomiyi canlandırma hedefi

Merkez Bankası tarafından hazırlanan "Kripto paralar: eğilimler, riskler ve önlemler" adlı raporda, bireysel yatırımcılar için kripto para birimlerinin, yapılan yatırımların tamamen kaybolması anlamına gelebileceği belirtildi.

Kripto para piyasasındaki büyümenin, bir balona dönüştüğüne işaret edilen raporda, "Rusya Merkez Bankası, Rusya'da kripto para madenciliğindeki mevcut ölçeğin ve daha da yayılmasının ekonomi ve finansal istikrar için önemli riskler taşıdığına inanıyor" denildi.

Raporda, madenciliğin verimsiz bir şekilde elektrik kullanımına yol açtığı belirtilerek, "Buna göre, en iyi çözüm, Rusya'da kripto para madenciliğini yasaklamaktır. Kripto paralar, yasa dışı faaliyetlerde de kapsamlı bir şekilde kullanılıyor. Bu nedenle Rusya'nın ülkedeki ticaretini etkin bir şekilde yasaklayan yeni yasalara ve düzenlemelere ihtiyacı var" ifadelerine yer verildi.

Rusya Merkez Bankası tarafından Ağustos 2021'de hazırlanan raporda, dünyada yapılan kripto para madenciliğinin yüzde 11'inin Rusya’da gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...